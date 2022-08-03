Galatasaray gözünü kararttı, Belçikalı süper yıldızı İstanbul'a getiriyor

Galatasaray, forvet hattını daha önce Benfica forması giyen Haris Seferovic ile güçlendirmişti. Mevcut kadrodan Diagne ve Mostafa Mohammed'in ayrılıkları sonrası, elinde sadece Bafetimbi Gomis ile yeni transfer Haris Seferovic bulunan Galatasaray, adından çok söz ettirecek bir ismi kadrosuna eklemek istiyor. Sporx'in haberine göre Cimbom, gündemine Belçikalı milli oyuncu Dries Mertens'i aldı. Şu anda serbest statüde bulunan oyuncu ile Serie A ekiplerinden Juventus ilgisini sürdürüyor.

TRABZONSPOR'UN DA RADARINDA

Napoli forması giyen 35 yaşındaki Belçikalı yıldız oyuncu için daha önce Trabzonspor'un da adı geçmişti. Bordo-Mavili ekibin teknik patronu Abdullah Avcı, yaptığı açıklamada Mertens'in maaşının yüksek oluşundan bahsetmişti.

5 MİLYON EURO İSTİYOR

Kadrosuna muhakkak yıldız bir isim ile seviye atlatmak isteyen Galatasaray yönetimi, Mertens ile yaptıkları ilk görüşmede golcü oyuncunun 5 milyon euro garanti ücret talep ettiği öğrenildi. Galatasaray'ın ise Dries Mertens'e yaptığı maaş teklifi 3.5 milyon euro olarak aktarıldı. Görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ve Mertens ile maaş pazarlıklarının sürdüğü belirtildi.

BU SEZON 37 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon Napoli 'de daha çok oyuna sonradan dahil olan Mertens, 37 maçta 13 gol 2 asistlik skor katkısı verdi. 9 sezondur Napoli formasını başarıyla terleten Belçikalı yıldız, Napoli formasıyla çıktığı tüm kulvarlarda 397 maçta 148 gol attı. Belçika milli takım formasını da aktif olarak giyen oyuncu, kariyerinde AGOVV, Utrecht, PSV ve son olarak da Napoli formalarını sırtına geçirdi.