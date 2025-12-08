Galatasaray gözünü eski yıldızı Gedson Fernandes'e dikti

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

LİSTENİN BAŞINDA GEDSON VAR

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahaya bir takviye yapma kararı alan Galatasaray, listenin başına eski oyuncusu Gedson Fernandes'i yazdı. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Beşiktaş'tan Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olan 26 yaşındaki orta sahanın transferi için tüm şartları zorlayacak.

2029'DA SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Rus ekibinin, Gedson transferi için kasasından bonuslarla birlikte 27 milyon euro çıktığı biliniyor. Haberde, Galatasaray'ın olası bir takas teklifinde ise Spartak Moskova'nın Sara'yı isteyeceği ancak sarı-kırmızılıların Sara takas teklifine sıcak bakmayacağı ifade edildi. 26 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun Rus kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2029'da bitiyor.