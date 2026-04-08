Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Maçta Barış Alper Yılmaz, Godoi'nin kendi kalesine attığı gol ve Lemina'nın kafa golü ile Galatasaray üç puanı aldı.
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Alper Akarsu, Gökhan Barcın, Esat Sancaktar
Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Taha Altıkardeş, Dennis (Dk. 79 Krastev), Miroshi, Cherni, Arda Okan Kurtulan, Efkan Bekiroğlu (Dk. 73 Antunes), Janderson (Dk. 79 Jeferson), Juan
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Boey, Sanchez, Singo, Eren Elmalı (Dk. 62 Jakobs), İlkay Gündoğan (Dk. 79 Torreira), Lemina, Sane (Dk. 85 İcardi), Asprilla (Dk. 62 Sara), Sallai (Dk. 85 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz
Goller: Dk. 5 Barış Alper Yılmaz, Dk. 19 Godoi (Kendi kalesine), Dk. 75 Lemina ( Galatasaray ), Dk. 49 Juan (Göztepe)
Sarı kart: Dk. 89 Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray )
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta ertelenen maçta Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendi.
49. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sol kanatta Miroshi'nin ortasında, altıpas içerisinde iyi yükselen Juan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2
56. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Miroshi'nin ceza sahası sağ çaprazından ortasında, Cherni'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
75. dakikada Galatasaray farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Lemina kafayla topu filelere gönderdi: 1-3
83. dakikada Göztepe'de orta saha önünden topu kapan Krastev'in ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda, savunmadan seken top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
Galatasaray, karşılaşmayı 3-1 kazandı.