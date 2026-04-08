Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Maçta Barış Alper Yılmaz, Godoi'nin kendi kalesine attığı gol ve Lemina'nın kafa golü ile Galatasaray üç puanı aldı.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Alper Akarsu, Gökhan Barcın, Esat Sancaktar

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Taha Altıkardeş, Dennis (Dk. 79 Krastev), Miroshi, Cherni, Arda Okan Kurtulan, Efkan Bekiroğlu (Dk. 73 Antunes), Janderson (Dk. 79 Jeferson), Juan

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Boey, Sanchez, Singo, Eren Elmalı (Dk. 62 Jakobs), İlkay Gündoğan (Dk. 79 Torreira), Lemina, Sane (Dk. 85 İcardi), Asprilla (Dk. 62 Sara), Sallai (Dk. 85 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz

Goller: Dk. 5 Barış Alper Yılmaz, Dk. 19 Godoi (Kendi kalesine), Dk. 75 Lemina ( Galatasaray ), Dk. 49 Juan (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 89 Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta ertelenen maçta Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendi.

49. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sol kanatta Miroshi'nin ortasında, altıpas içerisinde iyi yükselen Juan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

56. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Miroshi'nin ceza sahası sağ çaprazından ortasında, Cherni'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

75. dakikada Galatasaray farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Lemina kafayla topu filelere gönderdi: 1-3

83. dakikada Göztepe'de orta saha önünden topu kapan Krastev'in ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda, savunmadan seken top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Galatasaray, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
