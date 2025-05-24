Galatasaray, Göztepe'yi 2-0 Mağlup Etti

Galatasaray, Göztepe'yi 2-0 Mağlup Etti
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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıda fırsatları değerlendiremeyen iki takım, ikinci yarıda Galatasaray'ın golleriyle belirlenen sonuçla sahadan ayrıldı.

(İZMİR) - Süper Lig'in 37'inci haftasında Göztepe, karşılaştığı Galatasaray'a evinde 2-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Göztepe'ye konuk oldu. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetti.

Karşılaşmaya Galatasaray başladı. Maçın 11. dakikasında Göztepeli Heliton, Morata'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

İki takımın da kontrollü bir oyun sergilediği ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda temposunu artıran Göztepe, 63. dakikada Kubilay ile fileleri havalandırdı. Ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

69'uncu dakikada Göztepe'de kaleci Lis, Galatasaraylı Ahmed Kutucu'ya yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

70'inci dakikada konuk ekip Kaan Ayhan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

89'uncu dakikada Göztepeli Romula, rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90 artı 1'de Galatasaray, Maroto ile karşılaşmada ikinci golünü buldu.

Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: ANKA / Spor
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