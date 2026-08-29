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Galatasaray-Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray-Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray-Göztepe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Malec oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray-Göztepe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Malec oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün saat 21.30'da Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.

Galatasaray - Göztepe maçının VAR koltuğunda Polonyalı hakem Pawel Malec oturacak. Malec'e AVAR'da Özer Özden eşlik edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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