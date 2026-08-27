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Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde antrenman yaptı. İdman, ısınma, pas çalışmaları ve savunma-hücum uygulamalarıyla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarınki çalışmayla maç hazırlıklarını tamamlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk idaresindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum uygulamalarıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı çalışmayla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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