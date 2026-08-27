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Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, Süper Lig 3. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman, ısınma ve pas çalışmalarının ardından savunma-hücum taktikleriyle sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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