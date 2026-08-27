Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, Süper Lig 3. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman, ısınma ve pas çalışmalarının ardından savunma-hücum taktikleriyle sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı