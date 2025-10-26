Galatasaray-Göztepe Maçında VAR Hakemi Özgür Yankaya

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray-Göztepe karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün saat 17.00'de Galatasaray, Göztepe'yi konuk edecek. Bu önemli karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi de İlker Yasin Avcı olacak.

Galatasaray - Göztepe müsabakasında VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan ile Ali Yılmaz görev yapacak. - İSTANBUL