Galatasaray, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile yapacağı maç öncesi hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda topa sahip olma organizasyonuyla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.