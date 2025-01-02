Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam ettirdi. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde savunma ve hücum çalışmalarıyla tamamlandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL