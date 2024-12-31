Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman kuvvet ve koşu çalışmalarıyla başladı. Ayrıca, Victor Osimhen'in doğum günü antrenmanda kutlandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Antrenmanda, geçtiğimiz gün 26. yaşına giren Victor Osimhen'in doğum günü kutlandı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 19.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL