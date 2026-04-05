Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve dar alan, geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Antrenmanda bugün doğum günü olan kaleci Uğurcan Çakır için kutlama yapıldı.
Galatasaray yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL