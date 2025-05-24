Galatasaray, Göztepe Deplasmanında Yedek Kadro ile Mücadele Etti

Galatasaray, Göztepe Deplasmanında Yedek Kadro ile Mücadele Etti
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SÜPER Lig'de 25'inci şampiyonluğunu kazanarak 5'inci yıldızı takan Galatasaray, Göztepe ile oynadığı maçta birçok yıldız oyuncusundan yoksun çıktı. Maç öncesi muhteşem bir atmosferin yaşandığı Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe, Galatasaray ile karşılaştı.

SÜPER Lig'de 25'inci şampiyonluğunu geçen hafta ilen edip 5'inci yıldızı göğsüne takan Galatasaray, Göztepe deplasmanına birçok yıldız oyuncusundan yoksun çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, İzmir'e kaleci Muslera, Osimhen, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus ve Abdülkadir'i getirmedi. Galatasaray, Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe karşısında yedek kadroyla mücadele etti. Galatasaray, yarın saat 12.00'de başlayacak etkinliklerde Yenikapı'da şampiyonluğunu kutlayıp kupasını alacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda ise muhteşem bir atmosfer vardı. Göztepe, 2024-2025 sezonun son iç saha maçını Galatasaray'la oynarken, taraftarlar stadı tıklım tıklım doldurdu. Göztepe yönetimi tarafından futbolseverlere 4 bin adet damalı bayrak dağıtıldı. Müsabakadan önce Göztepeli futbolseverler atkı ve bayraklarla adeta bir görsel şölene imza attı. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan kısmı doldurup şampiyon takımlarını destekledi. TBL 2'nci Lig'de şampiyon olan ve gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek Göztepe Erkek Basketbol Takımı maçtan önce kupa ile şampiyonluk turu atıp taraftarlarla büyük coşku yaşadı. Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, seremoni öncesi Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a çiçek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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