Galatasaray, Gökşen Fitik ile sözleşme imzaladı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, son olarak OGM Ormanspor forması giyen oyun kurucu Gökşen Fitik ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 22 yaşındaki milli basketbolcu için, "Yükselen formuyla Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda da forma giyen Gökşen Fitik'e Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi.

Genç oyun kurucu, geçen sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12,5 sayı, 4,5 ribaunt, 5,5 asist ortalamasıyla oynadı.