Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu

Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundukları söyledi.

Galatasaray Divan Kurulu Mart ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlendi. Toplantıda konuşan Galatasaraylı Hukukçular Derneği Başkanı Hüsnü Seçkin Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un ' Galatasaray bu ülkenin beka problemidir' açıklamalarını eleştirdi ve sarı-kırmızılı yönetimin de bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini ifade etti.

Ali Koç

"ALİ KOÇ UMARIM AKLINI BAŞINA ALIR"

Hüsnü Seçkin Koç'un konuşmasının ardından kürsüye çıkan Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Bahsi geçen şahıs (Ali Koç) hakkında bir suç duyurusunda bulunduk. Gerekli tazminat davalarının takibini de yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kuruluna gerekli başvuruları yaptık. Umarım aklını başına devşirir ve Galatasaray camiası hakkında bir laf ederken birkaç kez düşünür ondan sonra laf eder" şeklinde konuştu.

"ALİ KOÇ'U MAHKEMEYE VERECEĞİM"

Divan kurulu üyesi Reşit Ömer Kükner, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında dava açacağını söyledi. Ali Koç'un Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Süper Lig'den çekilme ihtimaliyle ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatan Kükner, "Ali Koç adındaki şahsı mahkemeye vereceğim. Eğer 2 ya da 9 Nisan'da ligden çekilme kararı almazlarsa 10 Nisan'da mahkemeye gideceğim." ifadelerini kullandı.