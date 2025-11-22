Haberler

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Icardi'nin 1 gol atıp, Barış Alper Yılmaz ve İlkay Gündoğan'ın da golleriyle maçı kazanan Galatasaray, rakibin 2 kırmızı kart görmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Suat Güz

Galatasaray : Günay Güvenç, Singo (Dk. 40 Icardi), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lemina (Dk. 16 Yusuf Demir-Dk. 46 İlkay Gundoğan), Torreira (Dk. 80 Arda Ünyay), Sane, Sara, Sallai, Barış Alper Yılmaz (Dk. 80 Ahmed Kutucu)

Gençlerbirliği : Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Oğulcan Ülgün (Dk. 33 Metehan Mimaroğlu), Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 76 Samed Onur), Koita (Dk. 76 Dilhan Demir), Tongya, Niang (Dk. 76 Onyekuru)

Goller: Dk. 22 Niang, Dk. 77 Metehan Mimaroğlu ( Gençlerbirliği ), Dk. 55 Icardi, Dk. 57 Barış Alper Yılmaz, Dk. 66 İlkay Gundoğan ( Galatasaray )

Kırmızı kartlar: Dk. 60 Thalisson ( Gençlerbirliği ), Dk. 90+4 Sallai ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 33 Kazımcan Karataş, Dk. 84 İlkay Gündoğan ( Galatasaray ), Dk. 79 Dilhan Demir ( Gençlerbirliği )

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi.

51. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Göktan Gürpüz, meşin yuvarlağı Tongya'ya aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Günay topu kurtardı.

55. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası sol kanadında topla buluşan Kazımcan Karataş, bekletmeden meşin yuvarlağı ön direğe doğru çıkardı. Bu noktada bulunan Icardi'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

57. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane'nin pasıyla savunmada büyük bir boşluk yakalayan Icardi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza yayından vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu sağ çaprazda önünde bulan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 2-1

60. dakikada Thalisson ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Brezilyalı oyuncu, Abdülkerim Bardakcı'nın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kazımcan Karataş'a yaptığı sert müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

66. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan yaptığı ortada altıpas içinde topu kontrol eden İlkay, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

72. dakikada İlkay'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sallai'nin şutunda top yandan auta çıktı.

Aynı dakikada Sane'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Icardi'nin vuruşunda, kaleci Velho gole izin vermedi.

77. dakikada Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi. Samed Onur'un sağ kanattan ortasında altıpas çizgisi üzerinde Metehan Mimaroğlu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2

90+4. dakikada Sallai kırmızı kart gördü. Rakip ceza sahasında Zuzek'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla saha kenarında pozisyonu izledikten sonra Sallai'yi doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Galatasaray, müsabakayı 3-2 kazandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
