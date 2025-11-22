Haberler

Galatasaray - Gençlerbirliği Maçının VAR Hakemi Bülent Birincioğlu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki maçta VAR hakemi Bülent Birincioğlu olacak. Maç saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün oynanacak Galatasaray- Gençlerbirliği maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında lider Galatasaray ile Gençlerbirliği, bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Bu müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Suat Güz yapacak. Mücadelede 4. hakem ise Erdem Mertoğlu olacak.

Galatasaray - Gençlerbirliği maçının VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu'na AVAR'da Anıl Usta eşlik edecek. - İSTANBUL

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
