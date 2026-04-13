Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdürüyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 18 Nisan Cumartesi günü Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, hazırlıklarını 15 Nisan Çarşamba günü yapacağı idmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat