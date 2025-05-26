Galatasaray, Genç Yeteneği Ali Habeşoğlu'nu Transfer Etti

Galatasaray, Genç Yeteneği Ali Habeşoğlu'nu Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 20 yaşındaki golcü Ali Habeşoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcu, yeni sezonda 1. Lig'e kiralanacak.

SÜPER Lig'de üst üste üçüncü, toplamda 25'inci kez şampiyon olarak formasına 5'inci yıldız takma hakkını elde eden Galatasaray'ın ilk genç transfer hamlesini yapıp 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'un 20 yaşında, 1.90 boyundaki golcüsü Ali Habeşoğlu'yla anlaştığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların Ayvalıkgücü'yle 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynayan genç milli futbolcuyu 4 yıllığına renklerine bağladığı, kamp döneminin ardından tecrübe kazanması için yeni sezonda 1'inci Lig'e kiralık yollamayı planladığı belirtildi.

Hatayspor'da profesyonel olup 2 yıl önce Somaspor'dan Ayvalık'a transfer olan Ali Habeşoğlu bu sezon 3'üncü Lig'de 21 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Takımının geçen hafta Küçükçekmece Sinopspor'la oynadığı Play-Off maçında hat-trick yapan Ali Habeşoğlu, sezon içinde performansıyla U20 Milli Takımı'na seçildi. Ayvalıkgücü'yle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan futbolcu dün Antalya'daki Play-Off finalinde Kahramanmaraş İstiklalspor önündeki 3-1'lik yenilginin üzüntüsünü yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı

Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı

Dünyanın gözü önünde 25 yaş büyük eşinden tokat yedi
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı

Skandal görüntüler! İlçede düzenlenen festival Las Vegas'ı aratmadı
Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi

Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü

Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı

Fenerbahçeli futbolcu şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak

Fahiş fiyatı bitirecek hamle! Tarih verildi, 81 ilde başlayacak
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı

Düğün salonunda facia! Doktor öldü, eşi ağır yaralandı
Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi

Gizem Karaca'dan sade ama çarpıcı hamilelik karesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.