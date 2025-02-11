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Galatasaray, Genç Oyuncu Arda Ünyay ile Sözleşme İmzaladı

Galatasaray, Genç Oyuncu Arda Ünyay ile Sözleşme İmzaladı
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Galatasaray, MKE Ankaragücü'nde forma giyen 18 yaşındaki genç futbolcu Arda Ünyay ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Arda, bu sezon Trendyol 1. Lig'de 3 maçta görev aldı.

Galatasaray, genç oyuncu Arda Ünyay ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, MKE Ankaragücü forması giyen 18 yaşındaki Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılardan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Arda Ünyay'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Arda, Ankara ekibinde bu sezon Trendyol 1. Lig'de 3 maçta görev yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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