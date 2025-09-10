Haberler

Galatasaray genç golcüyle anlaştı! Perşembe günü İstanbul'a geliyor

Galatasaray genç golcüyle anlaştı! Perşembe günü İstanbul'a geliyor
Galatasaray, 2010 doğumlu 15 yaşındaki santrfor Nurullah Talha Yel'i kadrosuna kattı. Genç oyuncunun ismi Fenerbahçe ve Trabzonspor'la anılıyordu.

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi için transferlerini noktalayan Galatasaray, şimdi de geleceğe yönelik önemli bir transfere imza atıyor.

GALATASARAY'A GENÇ GOLCÜ

Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Galatasaray, 1. Lig ekibi Manisa FK'da forma giyen Nurullah Talha Yel'i kadrosuna kattı. 15 yaşındaki golcü futbolcu, perşembe günü İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'LA DA ANILIYORDU

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nurullah Talha Yel'in ismi Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'la da anılıyordu.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYİYOR

Genç yaşına rağmen fiziği ve uzun boyuyla dikkat çeken Nurullah Talha Yel, Türkiye U16 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
