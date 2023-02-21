Galatasaray, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere yardım turnuvası düzenliyor
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Deprem felaketinin ardından lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, depremzedelere yardım için Adana Demirspor, İstanbulspor ve Eyüpspor ile turnuva düzenleyecek.
Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, deprem bölgesine yardım için turnuva düzenleme kararı aldı.
GELİR DEPREMZEDELERE BAĞIŞALANACAK
Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray depremzedeler yardım amacıyla Adana Demirspor, İstanbulspor ve Eyüpspor ile turnuva düzenleyecek. Nef Stadı'nda oynanacak maçların geliri depremzedelere bağışlanacak.
ASLAN HAFTAYI BOŞ GEÇECEK
Galatasaray, ligin 24. haftasında deprem sonrası ligden çekilen Gaziantep maçının iptal olmasıyla birlikte haftayı maç yapmadan tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, 26 Şubat'a kadar hazırlıklarına Antalya'da devam edecek.