Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik çalışmaları yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gaziantep FK'yı ağırlayacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular iki grup halinde 8'e 2 pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, maç için kampa girdi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
