Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaparak başlattı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başlayarak pas çalışmaları ve çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor