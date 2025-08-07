Galatasaray, Gaziantep'e Uçtu: Süper Lig Açılışı İçin Hazır

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçı için Gaziantep'e hareket etti.

Trendyol Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezonun ilk hafta maçında yarın saat 21.30'da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bugün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, Gaziantep'e gitmek üzere yola çıktı. Galatasaray, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla Gaziantep'e gitti. Aslan'ın Gaziantep kafilesinde Victor Osimhen ile Mauro Icardi'nin yanı sıra lisansı çıkarılmayan Victor Nelsson ve Carlos Cuesta yer almadı.

Sarı kırmızılıların Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay ve Mario Lemina." - İSTANBUL