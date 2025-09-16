Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı Lalia Storti ile Anlaştı
Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı, 32 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Lalia Storti'yi kadrosuna kattı. Storti, kariyerinde birçok Fransız kulübüyle başarılı bir geçmişe sahip.
Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı, Fransız orta saha oyuncusu Lalia Storti'yi kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığını açıkladı.
Lalia Storti, kariyerinde Montpellier, FF Yzeure, Guingamp, Olimpik Marsilya, Dijon, Saint-Etienne, Metz ve Nantes takımlarının formalarını giydi.