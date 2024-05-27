Galatasaray Futbol Takımı Şampiyonluk Kutlamaları Yapılan RAMS Park'a Ulaştı

Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray Futbol Takımı, kutlamaların yapılacağı RAMS Park'a ulaştı.

Galatasaray Lisesi'nin önünden üstü açık otobüsle stada hareket eden oyuncular; Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçip RAMS Park'a ulaştı.

Futbolcular, yol boyunca şampiyonluğu şarkılarla doyasıya yaşadı ve yolda kendilerine eşlik eden taraftarların tezahüratına katıldı.