Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün Görevinden İstifa Etti
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Ergün, istifasının kulübe zarar vermemesi ve itibarının daha fazla zedelenmemesi adına aldığını belirtti.
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Cenk Ergün sosyal medya hesabından istifasıyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım." - İSTANBUL