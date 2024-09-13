Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün Görevinden İstifa Etti

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Cenk Ergün sosyal medya hesabından istifasıyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım." - İSTANBUL