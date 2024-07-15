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Galatasaray, Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi

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Yeni sezon öncesi çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi. Alman ekibi hızlı başladığı maçta üstünlüğünü koruyarak galip geldi.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde sürdüren Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. LASK'ın maçlarını oynadığı Raiffeisen Arena'daki mücadeleyi Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetti.

Karşılaşmaya Alman ekibi hızlı başladı. Fortuna Düsseldorf, 22'nci dakikada Emmanuel Iyoha'nın ayağından bulduğu golle mücadelede 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren Düsseldorf, 3 dakika sonra Jona Niemiec ile farkı 2'ye çıkaran golü buldu: 0-2. Golden sonra Galatasaray etkili ataklar üretirken, mücadelenin 35'inci dakikasında Kerem Demirbay farkı 1'e indiren golü attı: 1-2. Karşılaşmanın ilk yarısı Alman ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile bitti. İkinci yarıda Galatasaray 60'ıncı dakikada Dries Mertens ile beraberliği sağlarken, 4 dakika sonra Düsseldorf'ta Danny Schmidt takımını tekrar öne geçiren golü attı: 2-3. Golün ardından etkisini sürdüren Alman temsilcisi, 73'üncü dakikada Matthias Zimmermann ve 83'üncü dakikada da Karim Affo'nun ayağından bulduğu gollerle karşılaşmada farkı 3'e çıkardı: 2-5. Karşılaşmada başka gol olmayınca Fortuna Düsseldorf, sahadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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