Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a Yükseldi

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Galatasaray, Çekya ekibi ERA Nymburk'u 90-74'lük skorla mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi ve Final Four'a yükseldi.

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını 106-80 kazanan Galatasaray, ikinci maçta ERA Nymburk takımını konuk etti. Müsabakada soyunma odasına 46-40 öne giren sarı-kırmızılılar, maçı da 90-74 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Aslan'da en skorer isim 24 sayıyla James Palmer oldu.

Sarı-kırmızılıların Final Four'daki rakibi Derthona - Tenerife eşleşmesinin galibi olacak.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Yohan Rosso (Fransa), Boris Krejic (Slovenya)

Galatasaray: Will Cummings 17, Roberts Blumbergs 6, James Palmer Jr 24, Angel Delgado 8, Göksenin Köksal, Michael Young 8, Ebuka Izundu 4, Buğrahan Tuncer 14, Rob Gray 9

Başantrenör: Yakup Sekizkök

ERA Nymburk: Stephen Brown 3, Tylan Birts 13, Christian Bishop 8, Jaromir Bahocik 15, Martin Kriz 4, Ryland Holt, Ondrej Sehnal 14, Nighael Ceaser, J.T. Shumate 5, Frantisek Rylich 2, Vojtech Hruban 10

Başantrenör: Francesco Tabellini

1. Periyot: 25-22 (Galatasaray lehine)

Devre: 46-40 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 68-61 (Galatasaray lehine) - İSTANBUL