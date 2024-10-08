Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde CEZ Nymburk'a Yenildi
Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında, evinde karşılaştığı CEZ Nymburk'a 87-75 mağlup oldu. Maçta Galatasaray'ın James Palmer Jr. 19 sayı ile öne çıktı.
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Galatasaray, konuk ettiği Çekya ekibi CEZ Nymburk'a 87-75 mağlup oldu.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Petar Pesic (Sırbistan)
Galatasaray: Otis Livingston 12, Roberts Blumbergs 10, James Palmer Jr 19, Angel Delgado 6, Göksenin Köksal 6, Will Cummings 12, Samet Geyik, Altan Çamoğlu
Başantrenör: Yakup Sekizkök
CEZ Nymburk: Stephen Brown 12, Tylan Birts 5, Christian Bishop 15, Jaromir Bohacik 13, Martin Kriz 10, Matej Svoboda 3, Ondrej Sehnal 5, Nighael Ceaser 9, J.T. Shumate 9, Frantisek Rylich 6, Jakub Tuma
Başantrenör: Francesco Tabellini
1. Periyot: 13-23 (CEZ Nymburk lehine)
Devre: 37-46 (CEZ Nymburk lehine)
3. Periyot: 57-66 (CEZ Nymburk lehine) - İSTANBUL