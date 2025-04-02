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Galatasaray, Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda 12. Kez Eledi

Galatasaray, Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda 12. Kez Eledi
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek rakibini 12. kez eledi. Bu, iki takımın kupada 16. karşılaşması oldu.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 12. kez eledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk oldu. İki takım bu müsabakayla birlikte Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde 6, final ve yarı finalde de 5'er olmak üzere 16. kez rakip oldu. Derbiden 2-1'lik skorla galip ayrılan Cimbom, bu sonuçla kupada rakibini 12. defa eledi. Eşleşmede Kanarya da 4 kez tur atlayan taraf olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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