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Galatasaray, Fenerbahçe'yi fena bombaladı: Siz kendinizi ne sanıyorsunuz?
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Galatasaray, karaborsa bilet haberleriyle ilgili açıklama yaptı ve Ali Koç'un sözlerine cevap verdi. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Siz, bu ülkenin yargısına dil uzatma cüretini nereden buluyorsunuz? Siz, sahip olduğunuz güçle devletin kurumlarına istediğiniz gibi ahkam kesebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Siz kendinizi gerçekten ne sanıyorsunuz?" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray, karaborsa bilet haberleriyle ilgili açıklama yaptı ve Ali Koç'un sözlerine cevap verdi.

"SİZ KENDİNİZİ NE SANIYORSUNUZ?"

Yapılan açıklamada, Siz, bu ülkenin yargısına dil uzatma cüretini nereden buluyorsunuz? Siz, sahip olduğunuz güçle devletin kurumlarına istediğiniz gibi ahkam kesebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Siz kendinizi gerçekten ne sanıyorsunuz?" ifadeleri yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, Ali Koç'un, karaborsa bilet ile ilgili "56 milyon euro" sözlerine cevap verdi.

İşte Galatasaray'ın açıklamasının tamamı;

"Son aylarda kulübümüzün içine çekilmek istenilen spekülasyonlar hakkında, başkanımız Dursun Aydın Özbek yaptığı başvuruyla konunun araştırılması ve varsa sorumluların cezalandırılması için iddiaları yargıya taşımıştır. Tümüyle dedikodudan oluşan bu iddialar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütülmüş ve tanıklarda iddiaların doğruluğunu ortaya koyabilecek herhangi somut bilgi ve belgenin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Tanık konumundaki şahısların yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada birbirlerinden öğrendikleri iddiaları sosyal medyada gündeme getirdikleri tespit edilmiştir. Bunun dışında gerekli kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla detaylı araştırmalar yapılmış ve iddiaların ispatını sağlayabilecek nitelikte bir delile ulaşılamamıştır. Neticede şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ve bu karar kesinleşmiştir.

Bu süreçte kulübümüz özellikle konunun yargıda olması sebebiyle hassas davranarak konu hakkında yapılmış sataşmalara ve iftiralara cevap vermemeyi tercih etmiştir. Süreçte gösterdiğimiz hassasiyete rağmen bugün gelinen noktada rakip kulübün sahada kazanmayı beceremeyen başkanı ve yan rollerdeki arkadaşları tarafından yeni bir oyunun sahnelenmeye başladığını görüyoruz. Dosya içinden bir tanık beyanını ele geçiren bu zat ve arkadaşları bu saçmalıkları utanmadan bir basın toplantısında dile getirmiştir.

Bahse konu beyan, 2023 yılında işten çıkarılan eski bir GSTV spikerine ait olup, nasıl bir motivasyonla yetkili makamlar nezdinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu tahmin ettiğimiz bu şahıs hakkında hukuki süreç sonuna kadar titizlikle takip edilecektir.

Esas vahim olan, yıllarca nasıl holding yönettiği anlaşılamayan, hesap kitaptan bihaber rakip kulüp başkanının 56 milyon euro gibi bir rakamı canlı yayında kameralara bakarak telaffuz etmesidir. Bu kişi ve arkadaşlarının, "Karaborsa bilet sattılar, bununla transfer yaptılar, bizi ondan yeniyorlar" gibi ilkokuldaki çocuklara bile anlatsanız inandıramayacağınız hikayelere inanmaya ne kadar muhtaç olduklarını Türk spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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