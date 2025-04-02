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Galatasaray, Fenerbahçe'ye Karşı Deplasmanda Yenilmezliğini 4 Maça Çıkardı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye Karşı Deplasmanda Yenilmezliğini 4 Maça Çıkardı
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek Kadıköy'deki yenilmezliğini 4 maça çıkardı. Cimbom, son 4 derbide 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda yenilmezliğini 4 maça çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Aslan böylece Kadıköy'deki yenilmezliğini 4 maça çıkardı. Cimbom son olarak 10 Nisan 2022 tarihinde rakibine deplasmanda 2-0 mağlup olduktan sonra oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı son Fenerbahçe derbisi şöyle:

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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