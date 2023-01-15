Galatasaray, Fenerbahçe'ye bir haftada yıkımı yaşattı! Bu kez de kadınlar acımadı

Kadınlar Futbol Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, ezeli rakibiyle son bir haftada oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazandı. Ezeli rakiplerine karşı 3 maçta da hiç gol atamayan sarı-lacivertlilerde taraftar, sonuçlara sosyal medyada isyan etti.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Kadınlar Futbol Ligi'nin 11. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı.

ASLAN'IN DERBİLERDE BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Yağmur Uraz ve 62. dakikada Ebru Topçu kaydetti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla, bir haftada oynadığı 3 Fenerbahçe derbisinden de gol yemeden galip ayrıldı.

3'TE 3 YAPTILAR

Süper Lig'de 8 Ocak'ta oynanan mücadelede Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray, U19 maçında da ezeli rakibini 4-0 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılılar son olarak kadınlar derbisinde de Fenerbahçe'yi yenerek 3'te 3 yaptı.