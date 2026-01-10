Haberler

Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an Haber Videosunu İzle
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maç sonrası Domenico Tedesco'yu tebrik etti.

  • Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
  • Fenerbahçe'nin golleri Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde tarafından kaydedildi.
  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maç sonunda Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'yu sarılarak tebrik etti.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

GOLLER GUENDOUZI VE OOSTERWOLDE'DEN

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fransız orta saha Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde kaydetti.

MAÇ SONUNDA ÖZLENİLEN GÖRÜNTÜ

Karşılaşmaya maç sonunda yaşanan görüntü damga burdu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun yanına giderek deneyimli hocaya sarıldı ve tebrik etti.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK ALKIŞ

Kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu görüntüler futbol severler tarafından alkış topladı. Taraftarlar, dostça görüntü veren iki hocayı yaptığı hareketten dolayı tebrik etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
Şanlıurfa'daki bir evde mutfak tüpü patladı: 3 ölü, 4 yaralı

Evde mutfak tüpü patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıosman Öztürk:

İşte böyle olsun spor hep.

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Helal olsun Haciosmanoglu kupa 2025 ama veriliş tarihi 2026 uyduruk bir turnuva olabilecek en kötü tarih ve stad afrika kupası da iyi hesaba katılmış on numara gasp.. Geçen sene kupa alamamış takım süper kupa aldı.( Sözüm Tedasco ve takımına değil onlara bravo)

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
11 gollü maçta tarihi skor

11 gollü maçta tarihi skor
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Bomba gibi geliyor! GORA4GORA'nın kadrosu belli oldu

Bomba gibi geliyor! GORA4GORA'nın kadrosu belli oldu