Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an
Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maç sonrası Domenico Tedesco'yu tebrik etti.
- Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
- Fenerbahçe'nin golleri Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde tarafından kaydedildi.
- Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maç sonunda Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'yu sarılarak tebrik etti.
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.
GOLLER GUENDOUZI VE OOSTERWOLDE'DEN
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fransız orta saha Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde kaydetti.
MAÇ SONUNDA ÖZLENİLEN GÖRÜNTÜ
Karşılaşmaya maç sonunda yaşanan görüntü damga burdu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun yanına giderek deneyimli hocaya sarıldı ve tebrik etti.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK ALKIŞ
Kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu görüntüler futbol severler tarafından alkış topladı. Taraftarlar, dostça görüntü veren iki hocayı yaptığı hareketten dolayı tebrik etti.