Galatasaray, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
GALATASARAY, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor