Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp çeşitli pas ve oyun çalışmaları ile devam etti.
GALATASARAY, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor