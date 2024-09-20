Galatasaray, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanda Mauro Icardi takımla birlikte çalışırken, tedavisi devam eden Hakim Ziyech saha çalışmalarına başladı.
GALATASARAY, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Mauro Icardi antrenmanın tamamında takımla çalışırken tedavisi devam eden Hakim Ziyech saha çalışmalarına başladı.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak.