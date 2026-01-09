Haberler

Galatasaray, Süper Kupa finalinin hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Galatasaray, yarın Fenerbahçe ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa finali için Kemerburgaz Tesisleri'nde son antrenmanını yaptı. Teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde gerçekleşen idman, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla tamamlandı.

Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak derbi, saat 18.45'te başlayacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
