Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde Geride Kalan 13 Maçın İstatistikleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi, iki takımın Nef Stadyumu'ndaki geçmiş maçlarına bakıldı. Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Bu müsabaka sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan yeni evi Nef Stadyumu'ndaki 14. Fenerbahçe maçı olacak. Bu stadyumdaki ilk derbi 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Aslantepe'de oynanan 13 derbide sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu. 4 kez Fenerbahçe kazanırken, 5 mücadele ise berabere sona erdi. Geride kalan 13 maçta Galatasaray'ın 13 golüne sarı-lacivertliler, 12 gol ile karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray evinde rakibini en son 18 Ekim 2014 tarihindeki derbide 2-1'lik skorla yenmişti. 7 yıldır sahasında sarı-lacivertlileri mağlup edemeyen Aslan, bu kötü seriyi de bitirmek için derbide mücadele edecek.

Aslantepe'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:

2010-2011 Süper Lig

18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2011-2012 Süper Lig

07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1

2011-2012 Süper Lig Süper Final

22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2012-2013 Süper Lig

16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

2013-2014 Süper Lig

06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0

2014-2015 Süper Lig

18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

2015-2016 Süper Lig

13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2016-2017 Süper Lig

23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

2017-2018 Süper Lig

22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2018-2019 Süper Lig

02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

2019-2020 Süper Lig

28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2020-2021 Süper Lig

27.09.2020 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2021-2022 sezonu

21.11.2021 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2 - İSTANBUL

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023