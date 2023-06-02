Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde Geride Kalan 13 Maçın İstatistikleri
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi, iki takımın Nef Stadyumu'ndaki geçmiş maçlarına bakıldı. Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Bu müsabaka sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan yeni evi Nef Stadyumu'ndaki 14. Fenerbahçe maçı olacak. Bu stadyumdaki ilk derbi 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Aslantepe'de oynanan 13 derbide sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu. 4 kez Fenerbahçe kazanırken, 5 mücadele ise berabere sona erdi. Geride kalan 13 maçta Galatasaray'ın 13 golüne sarı-lacivertliler, 12 gol ile karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
Galatasaray evinde rakibini en son 18 Ekim 2014 tarihindeki derbide 2-1'lik skorla yenmişti. 7 yıldır sahasında sarı-lacivertlileri mağlup edemeyen Aslan, bu kötü seriyi de bitirmek için derbide mücadele edecek.
Aslantepe'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:
2010-2011 Süper Lig
18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2011-2012 Süper Lig
07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1
2011-2012 Süper Lig Süper Final
22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2012-2013 Süper Lig
16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1
2013-2014 Süper Lig
06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0
2014-2015 Süper Lig
18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1
2015-2016 Süper Lig
13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2016-2017 Süper Lig
23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
2017-2018 Süper Lig
22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2018-2019 Süper Lig
02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2
2019-2020 Süper Lig
28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2020-2021 Süper Lig
27.09.2020 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2021-2022 sezonu
21.11.2021 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2 - İSTANBUL
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