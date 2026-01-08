Haberler

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, 10 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşmak için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki takım, dinamik ısınmanın ardından pas çalışmaları yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

