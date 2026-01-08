Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe ile mücadele edecek. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi.
Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.
Galatasaray, yarın saat 17.00'deki idmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor