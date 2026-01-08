Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

Galatasaray, yarın saat 17.00'deki idmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak.