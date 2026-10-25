Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını Kemerburgaz'da tamamladı

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İSTANBUL, GALATASARAY, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında saat 21.30'da RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı