Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisi için antrenmanlarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla sürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına 28 Kasım Cuma günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor