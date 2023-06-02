Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman basına ve taraftarlara açık gerçekleştirildi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman basına ve taraftarlara açık gerçekleştirildi. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve top kapma çalışması ile devam etti. Antrenman dar alanda yapılan maçlarla tamamlandı.

Antrenmanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Antrenmandan önce 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından Teknik Direktör Okan Buruk, takım kaptanları Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'ye ödül verildi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar antrenmanda Okan Buruk ve futbolcuları tribünlere çağırarak, sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar tezahüratlar ve marşlarla şampiyonluk sevinci yaşamaya devam etti.

Galatasaray yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023