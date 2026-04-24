Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam etti

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile pazar günü evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

