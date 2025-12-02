Haberler

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi 1-1 Berabere Sona Erdi: Okan Buruk ve Domenico Tedesco'dan Açıklamalar

Güncelleme:
Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 1-1 berabere biterken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem kararlarını eleştirirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, zorlu bir maç oynadıklarını ifade etti.

(İSTANBUL) - Süper Lig'in 14. haftasında, Fenerbahçe'nin 90+5. dakikada attığı golle 1-1 biten Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem kararlarını eleştirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise derbinin zor geçtiğini dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Derbi sonrasında basın açıklaması yapan Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, hem son dakika golüne hem de hakemlerin maç yönetimine tepki gösterdi. "Benim adıma, futbol adına üzücü bir gece" diyen Buruk, hakem Yasin Kol'un karşılaşmanın seyrini etkilediğini ileri sürerek, iki oyuncularının ciddi sakatlık tehlikesi atlattığını vurguladı. Buruk, "İki takıma da aynı saygıyı gösteren hakem istiyoruz" dedi.

Derbinin zor olduğunu vurgulayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise "Galatasaray'a karşı oynuyoruz, şakasına bir takıma karşı değil" ifadelerini kullanarak oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu belirtti. Maçın özellikle ilk bölümünde basit oynamayı hedeflediklerini söyleyen Tedesco, "İkinci yarıdan itibaren oyunu kontrol ettik" dedi.

