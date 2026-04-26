Derbi Kadroları ve Hakemler Açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: RAMS Park
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif
Kaynak: AA / Emrah Oktay