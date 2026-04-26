Derbi Kadroları ve Hakemler Açıklandı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif

Kaynak: AA / Emrah Oktay
Canlı anlatım: Dev derbide tansiyon çok yüksek, penaltı kaçtı

Şampiyonluk düğümünü çözecek derbide kıran kırana mücadele
Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart

Maça saatler kala ortalığı karıştıran pankart
Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi

Trump'a suikast girişiminde saldırganın tişörtündeki detaya dikkat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Güneydoğu'ya dev teşvik paketi! 9 ilde yatırım atağı başlıyor

Bir bölgemize dev teşvik paketi! 9 ilde yatırım atağı başlıyor
Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart

Maça saatler kala ortalığı karıştıran pankart
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Yeni dönem başladı! Uçaklarda artık bunu yapmak resmen yasak
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı