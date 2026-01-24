Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Galatasaray, maçta gollerini Sara ve Osimhen ile kaydetti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Biraschi, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh (Dk. 64 Bartuğ Elmaz), Berkay Özcan, Traore (Dk. 64 Ahmet Sivri), Larsson (Dk. 77 Kone), Barış Kalaycı (Dk. 85 Tarık Buğra Kalpaklı), Serginho (Dk. 64 Tiago Çukur)

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 70 Icardi), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 64 Kazımcan Karataş), Torreira (Dk. 46 Lemina), İlkay Gündoğan, Yunus Akgün (Dk. 64 Eren Elmalı), Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 79 Kaan Ayhan)

Goller: Dk. 1 ve Dk. 51 Sara, Dk. 55 Osimhen ( Galatasaray ), Dk. 27 Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

Sarı kartlar: Dk. 23 Jakobs, Dk. 68 Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray )

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.

51. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Sallai'nin sağ kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde topa kafa vuran Sara, fileleri havalandırdı: 1-2.

55. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Lemina'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprzında topla buluşan İlkay Gündoğan, arka direğe doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen, meşin yuvarlağı göğsüyle kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta ağları sarstı: 1-3.

66. dakikada Kazımcan Karataş'ın sol kanattan açtığı ortada kaleci Grbic, topu sektirdi. Ceza sahasının sağ tarafında meşin yuvarlakla buluşan Sallai, İlkay Gündoğan'a pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top, üstten auta çıktı.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz

4 günde de rahat durmamışlar! Kandil ve YPG'yi açıkça uyardılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sebastian Szymanski yeni takımıyla ilk maçında üzüldü

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında
Hull City'nin peri masalı devam ediyor

İngiltere'de tarihi yeniden yazıyor
Trabzonspor'dan Oulai için olay yaratacak paylaşım

Galatasaray'a öyle bir cevap verdiler ki polemik yaratacak cinsten
Sebastian Szymanski yeni takımıyla ilk maçında üzüldü

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Tehdit edildiğini açıklayan fenomen kasaba silahlı saldırı

Tehdit edildiğini açıklamıştı! Fenomen kasap günler sonra vuruldu
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı